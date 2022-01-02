Обнаруженное в Египте ядерное «топливо будущего» может заменить уран

Каир, 2 января. Египет обладает большим запасом тория —металла, который подходит в качестве ядерного топлива для реакторов и может являться в будущем перспективной заменой урану.

С таким заявлением выступил египетский ученый Хишам Насеф, работающий в Японии в сфере атомных электростанций. По его словам, обнаруженный на территории североафриканской страны торий содержится в черных песках, которые встречаются в городах Рашид и Дамиетта на побережье Средиземного моря. Общая протяженность месторождения — около 400 км.

Исследователь отметил, что Соединенные Штаты Америки и Индия уже начали работу по использованию этого вещества, которое считается ядерным топливом будущего. Химическому элементу в таблице Менделеева присвоен символ «Th», его атомный номер — 90.

Согласно последним данным аэрофотосъемки, проведенной Управлением по ядерным материалам в Египте, высокая концентрация тория обнаружена на 11-тиучастках. Статистические данные подтверждают, что страна обладает крупнейшими в мире запасами черного песка общим объемом 1,2 млрд тонн.

Власти АРЕ ожидают, что данный металл принесет большие экономические выгоды. Правительство уже запустило специальный национальный проект, построив две фабрики по извлечению минеральных элементов из горных пород.

Со своей стороны, бывший глава Управления по ядерному регулированию Мухаммад Абдель Рахман Салама сообщил, что Египет богат черным песком, который распространен на берегах Дельты и в некоторых прибрежных регионах. Он подчеркнул, что страна располагает около 7% мировых запасов данного металла.

«Торий —это ядерное топливо будущего. Многие государства прибегают к нему, так как он значительно уникальнее урана. Это слаборадиоактивный элемент, который не расщепляется, и поэтому является более безопасным и энергоемким материалом. Торий не представляет собой источник вреда или отходов, для его применения не существует специальных требований, так как его невозможно использовать в военных целях», — добавил эксперт.

Несколько месяцев назад Министерство электроэнергии Египта объявило о том, что первый ядерный реактор страны заработает на станции Эд-Дабаа через пять лет — между 2026 и 2027 годами. Проект, состоящий из четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт, реализует российская корпорация «Росатом».