Абуджа, 2 января. Вооруженные силы Нигерии освободили 120 заложников из плена боевиков. Об этом сообщили аналитики информационного портала PM News Nigeria.

В середине лета 2021 года радикалы похитили 121 ученика Баптистской средней школы Вефиля в штате Кадуна. На протяжении полугода преступники удерживали детей в лесных лагерях и требовали за них выкуп.

«Рано утром, 5 июля, бандиты вторглись в образовательное учреждение, расположенное в районе Чикун. Постепенно силы внутренней безопасности возвращали молодых нигерийцев домой. Однако один ребенок до сих пор находится в руках боевиков», — сообщил председатель Христианской ассоциации Нигерии, преподобный Джон Хаяб.

Ранее армия Абуджи ликвидировала по меньшей мере шестерых боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ1 во время спецоперации на территории штата Амадава. В зачищенном лагере радикалов солдаты обнаружили крупный схрон с разнообразным вооружением.

1 Организация запрещена на территории РФ.