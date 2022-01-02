Военную группировку в Крыму усилили новым десантно-штурмовым полком

Севастополь, 2 января. Новый десантно-штурмовой полк сформирован для усиления военной группировки в Крыму, сообщил командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

По его словам, подразделение должно войти в состав Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск РФ. Полк сформирован на фоне провокационных заявлений Запада о наращивании группировки ВС РФ.

«В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал Вооруженных сил РФ на западе и на юге страны», — рассказал Сердюков «Красной звезде».

Кроме этого, стало известно, что дивизию РВСН в Тверской области перевооружат в 2022 году. Военные получат подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».