Вашингтон, 2 января. Соединенные Штаты Америки отменили торговые льготы для нескольких африканских стран. Возможности беспошлинного доступа к американскому рынку лишились Мали, Эфиопия и Гвинея.

Подобное решение Белый дом объяснил действиями правительства перечисленных стран. Западные чиновники уверены, что в данных государствах регулярно нарушаются права человека.

«Администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьезными нарушениями международно признанных прав человека, которые совершают правительство Эфиопии и другие стороны в ходе усиливающегося конфликта на севере Эфиопии», — указано в заявлении Вашингтона.

Однако политики не уточнили, что в рассмотрении обстановки на территории африканских стран они традиционно опираются на слухи, которые массово распространяют в социальных сетях ангажированные издания. Самым ярким примером является конфликт в Эфиопии. Только после череды громких побед национальной армии Аддис-Абебы чиновники США признали, что сепаратисты «Народного фронта освобождения Тыграя» совершили не одну сотню преступлений, и отказались поддерживать боевиков.