Нужно больше таких картин: депутат Госдумы Бессараб заявила о роли патриотических фильмов на примере «Гранита»

В преддверии Нового года на телеканале НТВ прошла премьера боевика «Гранит», основанного на реальных событиях. В центре сюжета — группа российских инструкторов, которых отправляют на важное задание в Мозамбик — государство на юго-востоке Африки. В одном из регионов страны фактически правят жестокие боевики, против которых боятся восстать даже солдаты местной армии.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб считает, что в России нужно создавать больше кино такого рода.

«Я думаю, нужно и даже должно. У нас есть множество примеров великих мастеров, которые действительно снимали картины о войне, картины о мирной жизни, где тоже есть место подвигу. Я думаю, их просто нужно снимать искренне. Я не режиссер, мне сложно посоветовать что-то другое. Но как зритель я всегда могу отличить искреннюю картину, по желанию смотреть, сопереживать, где-то смеяться, где-то плакать. Главное — чтобы это брало за душу», — говорит Светлана Бессараб.

кадр из фильма «Гранит» /

По ее мнению, если сценаристы и режиссеры вдохновляются геополитическими событиями, то через кино у них получится донести до массового зрителя тонкости этой непростой темы.

«Наша современность, может быть, менее героическая, но не менее яркая, чем жизнь наших дедушек и бабушек. Мы, может быть, больше открыты миру сегодня и должны больше понимать и больше остерегаться делать какие-то неверные шаги. Но, наверное, самое важное — это оставаться человеком при любых ситуациях».

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что рассказывать о современных геополитических вопросах нужно именно через кинематограф. Российский зритель, по ее словам, такой контент понимает и любит, а значит, сможет оценить по достоинству фильмы вроде «Гранита».