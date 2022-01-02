Пластик, зарплаты и домашний лимонад: что изменится в США с 1 января

Вашингтон, 2 января. В США с первого января вступает в силу ряд законов. Они коснутся разных сфер: от повышения заработной платы до разрешения на продажу домашнего лимонада.

States across the country ring in 2022 with new laws that will go into effect https://t.co/3EPoTLlQVo — CBS News (@CBSNews) January 1, 2022

Нью-Йорк присоединится к 15 другим штатам, где употребление марихуаны разрешено в рекреационных целях, без назначения врача, как это было раньше.

В 24 штатах США в 2021 году будет увеличена минимальная заработная плата, среди них: Иллинойс, Колорадо, Флорида, Мэн, Мэриленд, Миннесота, Миссури, Орегон и другие. Работники теперь будут получать в среднем по 10 долларов в час, причем федеральная норма до сих пор 7,25 долларов.

24 U.S. States Will See a Minimum Wage Increase in 2021 https://t.co/uzcMwxlaMz #mnw — M J Kelly (@mrmatthewkelly) December 31, 2021

Штаты Вашингтон и Делавэр ограничат использование одноразового пластика, включая пакеты и посуду для еды навынос. Коннектикут официально разрешит сдавать в аренду так называемые «бабушкины капсулы» — это гостевые дома, специально спроектированные для пожилых людей.

А в Иллинойсе вступит в силу постановление, получившее название «закон Хейли», в честь 12-летнего Хейли Мартинеса, чей киоск с лимонадом в Канкаки был закрыт департаментом здравоохранения. Он запретит местным чиновникам ликвидировать подобные точки.

«Если у подростков есть инициатива открыть лимонадный киоск, то они должны иметь возможность зарабатывать на этом небольшие деньги», — сказал сенатор штата Иллинойс Патрик Джойс.

Законы затронули и животных: так, в Калифорнии вступили в силу новые нормы в сельском хозяйстве, которые обяжут фермеров делать более просторные загоны для свиней и кур.

Ранее стало известно, что треть американцев поддерживают насилие против правительства США.