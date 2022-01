Пластик, зарплаты и домашний лимонад: что изменится в США с 1 января

Вашингтон, 2 января. В США с первого января вступает в силу ряд законов. Они коснутся разных сфер: от повышения заработной платы до разрешения на продажу домашнего лимонада.

States across the country ring in 2022 with new laws that will go into effect https://t.co/3EPoTLlQVo