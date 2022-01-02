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WWF предупредил мировое сообщество об угрозе вымирания 40 тысяч видов животных

Весь мир
WWF предупредил мировое сообщество об угрозе вымирания 40 тысяч видов животных
wikipedia.org  /  Amoghavarsha JS/CC BY-SA 3.0

Москва, 2 января. Всемирный фонд дикой природы (WWF) предупредил, что в ближайшие десять лет на планете может произойти самое массовое вымирание животных со времен динозавров.

Согласно отчету WWF, на грани исчезновения оказались белые медведи, африканские слоны, несколько видов акул, лягушек и рыб. Из 142 500 видов, отмеченных в Красной книге Международного союза охраны природы (IUCN), под угрозой находится существование более чем 40 тысяч. Это рекордный показатель с момента появления организации.

Всемирный фонд предостерег международное сообщество, что популяция африканского лесного слона за 31 год сократилась на 86%, а белые медведи находятся в опасности из-за таяния льда. По мнению аналитиков, к 2035 году в Арктике его может не остаться.

Ранее исследователи Оксфордского университета и фонда BORN FREE выяснили, что незаконная застройка заповедника «Бабилле» в эфиопском штате Оромия привела к резкому сокращению количества слонов. Животные вынуждены мигрировать из-за приближения людей к пастбищам.

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