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«На стыке прошлого и будущего»: культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января
Общество
«На стыке прошлого и будущего»: культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января
Федеральное агентство новостей  / 

Традицию праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января впервые установил Гай Юлий Цезарь. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

По его словам, значимость этого праздника в культурном аспекте преуменьшать нельзя как минимум потому, что он сильно трансформирует нормы и ритм повседневной жизни граждан и изменяет механику общения и взаимодействия людей.

«Да и сколько, в конце концов, после него приходят в себя, чтобы снова влиться в ритм обычной бытовой повседневности, — улыбнулся эксперт. — Вообще, наша традиция празднования Нового года в том виде, в каком она представлена на сегодняшний день, — очень комплексная и эклектичная. Отслеживать ее точные корни и истоки — это очень сложная задача, представляющая собой огромное поле для изучения. Но касательно России можно точно сказать, что образ этого праздника нам привез Петр I вместе со многими другими элементами культуры, заимствованными им из Европы».

До этого, продолжил собеседник ФАН, Новый год праздновался по византийскому календарю 1 сентября.

«Вместе с новой датой Петр I установил и традиции украшений, празднеств и даже фейерверков. Так что те, кто ежегодно страдают от шума взрывов под окнами, равно как и травматологи, к которым попадают пострадавшие от некачественной праздничной пиротехники или от нарушения техник безопасности, — все эти люди могут поблагодарить прежде всего нашего царя-реформатора», — подчеркнул Пархоменко.

Что же касается поиска корней самой европейской традиции празднования Нового года, то это, по мнению культуролога, уже более сложный вопрос.

«На стыке прошлого и будущего»: культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января
Невские Новости / Сергей Борода

«Опять же, мы точно знаем, что с 31 декабря на 1 января начало нового годового цикла установил Гай Юлий Цезарь, при котором появился также и сам новый юлианский календарь. В этом календаре первый месяц года получил наименование в честь двуликого бога Януса, или Януария, — божества с двумя лицами: старым и молодым, одно из них отражало прошлое (в контексте календаря — прошедший год), а второе — будущее (соответственно, будущий год). Сам же Янус находился на стыке прошлого и будущего, с символизмом этого бога и связали начало нового цикла и окончание старого — Новый год», — напомнил эксперт.

По его словам, изначально отмечание начала нового годового цикла было земледельческим праздником, причем, возможно, одним из самых древних.

«Но во многих культурах, например в Месопотамии, он отмечался в начале весны, соответствовавшей начале нового земледельческого сезона. А в Древнем Египте такой праздник приходился на середину лета в период разлива Нила, так как земледелие той цивилизации было напрямую завязано на воды этой реки», — заметил собеседник ФАН.

Пархоменко поделился своей теорией о том, что Новый год, установленный Цезарем, тоже может иметь под собой корни языческих традиций, основанных на астрономических циклах.

«На стыке прошлого и будущего»: культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января
Prt Scr youtube.com / Вечерний ургант

«Ближайшая значимая астрономическая дата рядом с Новым годом — это день зимнего солнцестояния — 21 декабря (хотя по факту год от года это астрономическое событие может приходиться и на соседние даты, такие как 20 или 22 декабря). В этот день многие народы тоже имели свои праздничные традиции. Примечательным из подобных мне кажется праздник Йоль, относящийся изначально к германским народам. Именно в Йоль германцы праздновали начало нового годового цикла, когда после самой долгой ночи в году (которая как раз и происходит 21 декабря) день заново начинает потихоньку прибавляться. В рамках этого праздника было принято наряжать лакомствами вечнозеленое йольское дерево», — рассказал культуролог.

После Йоля, продолжил эксперт, также было принято отсчитывать 12 ночей, посвященных почитанию духов предков. Кроме того, «согласно поверьям, в эти ночи буйствует процессия духов, называемая Дикой охотой».

«На стыке прошлого и будущего»: культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января
wikipedia.org /

«Но есть также источники, где говорится не о 12, а о 10 днях, что как раз попадает на новогоднюю ночь. То есть это полное завершение цикла, конечный переход, который начинается в зимнее солнцестояние и заканчивается через десять дней», — отметил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что это лишь одна из версий исконных традиционных корней известного всем нам праздника.

«Но она в очередной раз может дать нам почувствовать, как некоторые наши привычные обычаи имеют связь как с нашими далекими предками, так и с синхронизацией с астрономическими циклами Земли, также с метафорами и символизмом, которые сопутствовали и отчасти сопутствуют этим циклам в сознании людей», — резюмировал Пархоменко.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг теорию об «украинской принадлежности» Кубани.

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