Корабли и подлодки ВМФ РФ в 2021 году суммарно провели в море почти 48 лет

Москва, 2 января. Российские подводные лодки и военные корабли в общей сложности провели в море почти 48 лет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Показатель наплаванности боевых единиц ВМФ РФ достиг 17,5 тыс. суток. По словам главком российского флота Николая Евменова, военно-морские мероприятия показали высокий профессионализм экипажей.

«Силы военно-морского флота приняли участие в свыше 900 тактических и командно-штабных учениях, а также в 11 международных учениях», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что более 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ выполняют задачи в Мировом океане. Прошедший год стал для флота этапом стабильного развития.