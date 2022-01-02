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Корабли и подлодки ВМФ РФ в 2021 году суммарно провели в море почти 48 лет

Армия
Корабли и подлодки ВМФ РФ в 2021 году суммарно провели в море почти 48 лет
ИА «Народные новости».

Москва, 2 января. Российские подводные лодки и военные корабли в общей сложности провели в море почти 48 лет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Показатель наплаванности боевых единиц ВМФ РФ достиг 17,5 тыс. суток. По словам главком российского флота Николая Евменова, военно-морские мероприятия показали высокий профессионализм экипажей.

«Силы военно-морского флота приняли участие в свыше 900 тактических и командно-штабных учениях, а также в 11 международных учениях», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что более 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ выполняют задачи в Мировом океане. Прошедший год стал для флота этапом стабильного развития.

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