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Тунис выделил 1,7 млрд долларов на поддержку нефтяного сектора

Весь мир
Тунис выделил 1,7 млрд долларов на поддержку нефтяного сектора
flickr.com  /  Keith Roper

Тунис, 2 января. Североафриканская страна поддержала нефтяной сектор 5,1 миллиарда национальных динаров (1,77 млрд долларов). Согласно отчету о бюджете на 2022 год, правительство оценило необходимые финансовые потребности углеводородной, электроэнергетической и газовой систем в обозначенную сумму.

В документе разъяснили, что в показатели, через которые определили объем выделенных денег, включили цену на нефть марки Brent на уровне 75 долл. США и обменный курс национальной валюты в диапазоне 2,920 динара за доллар.

Также власти раскрыли прогнозы по добыче углеводородов. Ожидается, что в 2022 году страна получит 2,222 миллиона тонн сырой нефти и 2,268 млн тонн газа. Объем потребления природного голубого топлива достигнет 5,778 миллиона, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Кроме того, Тунис планирует увеличить поставки алжирского газа на 7,6%, достигнув 2,696 млн тонн, и погасить перед компанией из Саудовской Аравии Saudi Aramco 120 миллионов динаров долга. Страна уже выделила гранты на 2,8 млрд национальной валюты, включая 1,2 — на нефтепереработку и 1,6 — на электроэнергию и газ.

Ранее сектор разведки углеводородов столкнулся со значительными проблемами, вызванными пандемией COVID-19, включая падение цен на нефть на мировом рынке, учитывая, что добыча на южных месторождениях постепенно снизилась из-за кризиса в области здравоохранения и социальных протестов, прежде чем была полностью остановлена истощением мощностей хранения.

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тунис
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