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Траньков заплакал во время номера травмированной жены Волосожар на «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 02 января 2022 20:30
Шоу-бизнес
Траньков заплакал во время номера травмированной жены Волосожар на «Ледниковом периоде»
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 2 января. Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов выступили в полуфинале шоу «Ледниковый период». Сидевший в жюри муж спортсменки Максим Траньков не сдержал слез, глядя на супругу, которая вышла на лед с травмой ноги.

Фигурист признался, что каждый день видит хромающую Волосожар. Он отметил, что она не теряет бодрости духа.

«Тяжело мне было смотреть этот номер, прямо скажем, потому что я каждый день дома вижу свою супругу, которая хромает, даже просто передвигаясь по дому. И тем не менее не теряет бодрости духа, — рассказал спортсмен и член жюри «Ледникового периода». — Я тысячу раз задавал ей вопрос: зачем ей это нужно — продолжать кататься? Но ответ я тоже знаю, и ответ: фигурное катание головного мозга. Это болезнь моей жены. Она очень любит то, что она делает всем сердцем. Я всегда тебя поддержу в любом решении».

Ранее Траньков поставил своей жене Волосожар оценку за выступление ниже, чем паре звезды сериала «Ранетки» Янине Студилиной и фигуристу Виталию Новикову.

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Все новости / Шоу-бизнес / Траньков заплакал во время номера травмированной жены Волосожар на «Ледниковом периоде»
ледниковый период траньков волосожар
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