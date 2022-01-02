Зеленский назвал судебную реформу и борьбу с олигархами основным направлением на 2022 год

Киев, 2 января. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил основные направления своей работы на 2022 год.

По словам лидера государства, среди главных направлений государственной политики отдельно стоит отметить вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, а также продолжение судебной реформы. Зеленский уверен, что именно пандемия стала причиной усталости населения страны. Судебную реформу он сравнил с прививкой.

«Эта реформа как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд», — высказался президент Украины.

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Также власти страны в 2022 году продолжат борьбу с олигархами.

«В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство — их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон» — пригрозил Зеленский.

Ранее публицист Андрей Союстов отметил, что Зеленский стал инициатором дальнейшего раскола украинского общества вместо того, чтобы объединить народ. По его словам, этот факт можно считать главным «достижением» президента за весь минувший год.