Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 21:15
21:12
Общество
Нужно больше таких картин: депутат Госдумы Бессараб заявила о роли патриотических фильмов на примере «Гранита»
21:07
Весь мир
Россия поздравила Кубу с 63-й годовщиной победы революции
21:02
Шоу-бизнес
Манижу резко раскритиковали за неудачную шутку о смене пола
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Михаил Богдасаров
20:58
Происшествия
Жилой дом на севере Москвы эвакуировали из-за похожего на гранату предмета
20:58
Происшествия
Мужчина в маске совершил разбойное нападение на аптеку и табачный магазин в Воронеже
20:56
Весь мир
Ангольский студент принял православие и стал клириком Свято-Симеоновского кафедрального собора
20:55
Весь мир
Пластик, зарплаты и домашний лимонад: что изменится в США с 1 января
20:55
Весь мир
Нацсобрание ЦАР одобрило проекты по развитию агропромышленной инфраструктуры
20:54
Весь мир
Обнаруженное в Египте ядерное «топливо будущего» может заменить уран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американские вертолеты CH-53K King Stallion поступят на вооружение израильской армии

  /   Обновлено: 02 января 2022 20:27
Армия
Американские вертолеты CH-53K King Stallion поступят на вооружение израильской армии
wikipedia.org  /  Cpl. Hailey Clay - dvidshub.net / Общественное достояние

Тель-Авив, 2 января. Армия обороны Израиля получит партию тяжелых транспортных вертолетов американского производства CH-53K King Stallion по контракту, который был подписан 30 декабря минувшего года.

Как сообщает минобороны Израиля, военные получат 12 машин, построенных корпорацией Lockheed Martin, с опционом еще на шесть вертолетов. Поставки начнутся в 2026 году в рамках американской программы зарубежных военных продаж Foreign Military Sales.

Ранее сообщалось, что сделка обошлась Израилю в 3,1 миллиарда долларов. Новые машины заменят вертолеты CH-53 Yasur. Также израильские военные получат самолеты-заправщики KC-46 от американской компании Boeing.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Американские вертолеты CH-53K King Stallion поступят на вооружение израильской армии
сша израиль вертолеты ch-53k
Комментировать