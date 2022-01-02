Американские вертолеты CH-53K King Stallion поступят на вооружение израильской армии

Тель-Авив, 2 января. Армия обороны Израиля получит партию тяжелых транспортных вертолетов американского производства CH-53K King Stallion по контракту, который был подписан 30 декабря минувшего года.

Как сообщает минобороны Израиля, военные получат 12 машин, построенных корпорацией Lockheed Martin, с опционом еще на шесть вертолетов. Поставки начнутся в 2026 году в рамках американской программы зарубежных военных продаж Foreign Military Sales.

Ранее сообщалось, что сделка обошлась Израилю в 3,1 миллиарда долларов. Новые машины заменят вертолеты CH-53 Yasur. Также израильские военные получат самолеты-заправщики KC-46 от американской компании Boeing.