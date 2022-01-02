Чубайс заявил о необходимости признания правил климатического рынка РФ за границей

Москва, 2 января. Необходимо добиться признания правил создаваемого в России климатического рынка в международных организациях. Об этом заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его мнению, российский климатический рынок будет крайне привлекательным для иностранных инвестиций. Поэтому спецпредставитель президента считает необходимым облегчить доступ предпринимателей к получению финансирования из-за рубежа на климатические проекты.

«Для этого надо добиться гармонизации базовых правил создаваемого российского рынка в этой области с ведущими международными организациями — Мировым банком, Международным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития», — рассказал Чубайс в ходе общения с журналистами.

В конце декабря Анатолий Чубайс назвал определение целей энергетического перехода — одним из главных достижений России в 2021 году. По его мнению, энергопереход способен изменить Россию в условиях современности.