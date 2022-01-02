Большинство мировых запасов продовольствия сосредоточилось в Китае

Пекин, 2 января. Китай скупил больше половины мирового продовольствия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

Так, на китайских продовольственных складах в настоящее время находятся 69% мирового запаса кукурузы, 60% риса, 51% пшеницы и порядка 30% соевых бобов.

«Накопление запасов в Китае — одна из причин роста цен на продовольствие в мире», — обратил внимание президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Шибата.

Рост запасов продуктов питания на рынке КНР может быть связан с целым рядом причин: государство страхуется и от торговой войны, и от продолжения пандемии COVID-19, и от неурожая, и от последствий энергетического кризиса, отмечает издание со ссылкой на мнения экспертов.

Инвестиции в ключевые экономические проекты южнокитайской провинции Хайнань в минувшем году превысили план примерно на 3%. Об этом сообщил комитет по делам развития и реформ региона.