Киев, 2 января. Некомпетентность и жадность украинской власти может привести к катастрофе глобального масштаба на Украине.

Пытаясь спасти ситуацию с энергетическом секторе, Кабинет министров пошел на радикальный шаг, запустив все украинские атомные электростанции на полную мощность. В данный момент работают все 15 энергоблоков, чего не происходило, наверное, уже лет двадцать.

Проблема в том, что многие из агрегатов давно вышли из эксплуатации. Сроки продлевают, закрывая глаза на состояние техники и требования безопасности. Ко всему прочему, некоторые энергоблоки украинские чиновники от энергетики практически добили экспериментами с переходом на топливо Westinghouse, непригодное для советских аппаратов. Обычно 5-7 энергоблоков отключены, либо на плановый ремонт, либо на время устранения последствий локальной аварии, которые происходят в последнее время с завидной регулярностью. Новый эксперимент с включением всех агрегатов одновременно на фоне плачевного состояния атомной энергетики, может привести к фатальным для всей страны последствиям.

Федеральное агентство новостей /

С таким предупреждением в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» выступил бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что попытка спастись от энергетического коллапса может привести к большой катастрофе. Политик отметил, что кризис спровоцировала банальная жадность чиновников, старавшихся обогатить одного олигарха.

«Это додуматься надо было — спалить летом весь уголь, чтобы одна из компаний всем известного сидящего на энергетике олигарха, экспортировала электроэнергию в Словакию. А теперь в зиму включили все пятнадцать энергоблоков атомных станций. Ну вы вообще понимаете, о чем идет речь? Это же катастрофа в любой момент. Причем глобальных масштабов. Этот новый эксперимент, так как сто лет не включали все блоки сразу, может привести к фатальным последствиям. Я был в ужасе, когда узнал. На Банковой не понимают, какие это риски», — обратил внимание не угрозу экс-депутат.

Килинкаров добавил, что украинцев при этом убеждают, что все в порядке и всех ресурсов хватает. Премьер-министр Шмыгаль на белом глазу заявляет, что топлива хватит на отопительный сезон, хотя уже сейчас начались веерные отключения в некоторых южных регионах Украины. Даже работа всех АЭС в повышенном режиме не выдает нужных объемов, и сотни тысяч человек сидят без света. У Зеленского на это придумали «гениальное» оправдание. Тот же Шмыгаль на вопрос о веерных отключениях в Херсоне, к примеру, отвечает, что виновата во всем погода. Света в целых селах нет из-за обрывов обледеневших линий электропередачи. Этой историей Банковая будет прикрываться до конца, даже если придется на ежедневной основе отключать всю Украину. Вот только если рванет одна из АЭС, оправдать катастрофу зимой не получится. Тем временем рвануть может в любой момент.

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