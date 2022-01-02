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Тренер Зубов рассказал о скандале с молодежной сборной России в канадском аэропорту

Спорт
Тренер Зубов рассказал о скандале с молодежной сборной России в канадском аэропорту
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 2 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов после скандала в канадском аэропорту рассказал, как команду сняли с рейса.

Специалист подчеркнул, что в этой стране действуют очень строгие ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

«Стюардессы изначально были очень внимательны к ограничениям. В Канаде с масками все строго. Поэтому приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Потом был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которым пообщался руководитель нашей делегации. Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники все проверили, у нас никаких нарушений и проблем», — передает слова Зубова «Спорт-Экспресс».

Сборная России должна была вернуться домой 1 января, однако команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за нарушения масочного режима на борту. Самолет с тренерским штабом и хоккеистами приземлился в столичном Шереметьево вечером 2 января. Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов возмутился поведением молодежной команды и заявил, что в данной ситуации не может быть никаких оправданий.

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