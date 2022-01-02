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Tagesspiegel: ЕС хочет участвовать в решении судьбы мира совместно с Россией и США

Политика
Tagesspiegel: ЕС хочет участвовать в решении судьбы мира совместно с Россией и США
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 2 января. Европейцы не хотят, чтобы Соединенные Штаты и Россия решали судьбы мира без их участия. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel.

По данным издания, российский лидер Владимир Путин не желает иметь ничего общего с Европейским союзом. Именно поэтому ЕС остается за бортом, когда Вашингтон и Москва устраивают переговоры по решению судьбы мира, считают авторы материала.

Однако, как отметили в Tagesspiegel, столица Бельгии не хочет оставаться в стороне, когда речь идет о российских войсках на украинской границе. В Брюсселе заявили о желании сидеть за столом переговоров, подчеркнули авторы статьи.

«Мы не хотим быть непричастными зрителями, над головами которых принимаются решения»,выступил уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об угрозе американского лидера Джо Байдена применить к России «масштабные санкции».

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