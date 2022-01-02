Tagesspiegel: ЕС хочет участвовать в решении судьбы мира совместно с Россией и США

Берлин, 2 января. Европейцы не хотят, чтобы Соединенные Штаты и Россия решали судьбы мира без их участия. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel.

По данным издания, российский лидер Владимир Путин не желает иметь ничего общего с Европейским союзом. Именно поэтому ЕС остается за бортом, когда Вашингтон и Москва устраивают переговоры по решению судьбы мира, считают авторы материала.

Однако, как отметили в Tagesspiegel, столица Бельгии не хочет оставаться в стороне, когда речь идет о российских войсках на украинской границе. В Брюсселе заявили о желании сидеть за столом переговоров, подчеркнули авторы статьи.

«Мы не хотим быть непричастными зрителями, над головами которых принимаются решения», — выступил уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об угрозе американского лидера Джо Байдена применить к России «масштабные санкции».