Washington Post: почти половина американцев недовольны состоянием демократии в США

Вашингтон, 2 января. Опрос экспертов Университета Мэриленда показал, что почти половина граждан США недовольны состоянием демократии в стране. Об этом сообщает издание Washington Post.

Так, 46% американцев заявили, что они «мало» или «совершенно» не гордятся тем, как функционирует демократия в США. Еще 54% опрошенных рассказали, что наоборот гордятся этим.

Предыдущий опрос на аналогичную тему проводился в 2017 году. Тогда американской демократией гордились 63% опрошенных, а противоположного мнения придерживались 36% граждан США.

Ранее 40% республиканцев в ходе опроса заявили, что насильственные действия по отношению к представителям власти могут быть оправданы. Среди демократов «за» высказались 23%, а среди независимых респондентов результат составил — 41%.