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Новейшая российская подлодка «Кронштадт» готовится ко второму выходу в море для испытаний

Армия
Новейшая российская подлодка «Кронштадт» готовится ко второму выходу в море для испытаний
admship.ru  /  АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, 2 января. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада» готовится ко второму выходу в открытое море для проведения очередного этапа испытаний, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Строительство субмарины завершили в соответствии с доработанным проектом. По информации ОСК, первый этап испытаний подлодки прошел в конце прошлого года. Тогда специалисты провели кренование аппарата, протестировали гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, а также проверили подъемно-мачтовые устройства.

Подводные лодки проекта 677 типа «Лада» относятся к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Ранее сообщалось, что «Кронштадт» заступит на боевое дежурство уже в 2022 году.

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