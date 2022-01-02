«Анамнез недели». Самые главные события 2021 года

В новогоднем выпуске проекта «Анамнез недели» эксперты обсудят самые важные события на мировой политической арене и во внутренней политике России.

Ведущим итоговой передачи выступил кандидат физико-математических наук Георгий Алексеев, а гостем стал глава МА МО Васильевский Дмитрий Иванов.

Эксперты обсудили скандальные президентские выборы в США и переговоры Владимира Путина с Джо Байденом. Американская тема на этом не закончилась. Вывод войск Вашингтона из Афганистана также наделал много шума в 2021-м.

Итоговый выпуск не могла не затронуть тема COVID-19. Дмитрий Иванов считает, что следующий год пройдет под эгидой вакцинации. По его мнению, все больше граждан готовы сделать прививку.

Эксперты обсудили и спортивные успехи россиян. Георгий Алексеев высказал свое мнение по поводу прошедшего Евро-2020 и разгоревшихся страстей из-за отказа наших хоккеистов участвовать в Олимпиаде в Пекине.

Одной из самых волнующих тем для участников передачи «Анамнез недели» оказались выборы в Госдуму. Иванов и Алексеев порассуждали о честности голосования и потенциале отдельных партий. Подробности диалога вы узнаете в новом эпизоде проекта Федерального агентства новостей.