Китайская компания BYD готовится выпустить 150-тысячный экземпляр электроседана Han

Москва, 2 января. Юбилейный экземпляр электрического седана BYD Han должен появиться в скором времени. Модель пользуется наибольшим спросом среди машин бренда, так как через полтора года после релиза с конвейера сойдет 150-тысячный электроседан.

Изначально BYD Han был представлен на рынке исключительно как электрокар. Затем появилась гибридная версия, но покупатели все равно отдают предпочтение электрифицированной машине, доля которой в продажах модели составляет свыше 105 тысяч штук.

BYD Han представлен не только на китайском рынке, но и в Бразилии, Колумбии и Коста-Рике. Ожидается, что в этом году электрокар появится в Европе, где у него есть неплохие шансы на успех.

Тем временем российские банки начинают вводить льготные кредиты на покупку электромобилей. Предложения уже появились у некоторых участников рынка со ставками от 3% годовых.