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Китайская компания BYD готовится выпустить 150-тысячный экземпляр электроседана Han

Экономика
Китайская компания BYD готовится выпустить 150-тысячный экземпляр электроседана Han
wikipedia.org  /  Linuxthink / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 января. Юбилейный экземпляр электрического седана BYD Han должен появиться в скором времени. Модель пользуется наибольшим спросом среди машин бренда, так как через полтора года после релиза с конвейера сойдет 150-тысячный электроседан.

Изначально BYD Han был представлен на рынке исключительно как электрокар. Затем появилась гибридная версия, но покупатели все равно отдают предпочтение электрифицированной машине, доля которой в продажах модели составляет свыше 105 тысяч штук.

BYD Han представлен не только на китайском рынке, но и в Бразилии, Колумбии и Коста-Рике. Ожидается, что в этом году электрокар появится в Европе, где у него есть неплохие шансы на успех.

Тем временем российские банки начинают вводить льготные кредиты на покупку электромобилей. Предложения уже появились у некоторых участников рынка со ставками от 3% годовых.

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