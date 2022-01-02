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Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т выполнил первый испытательный полет

Армия
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т выполнил первый испытательный полет
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 2 января. Специалисты Ростеха приступили к испытаниям модернизированного легкого вертолета Ка-226Т, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Свой первый тестовый полет вертолет выполнил 30 декабря. Он провел в небе 12 минут. Поднявшись на высоту 300 метров, машина совершила полет по кругу со скоростью порядка 100 км/ч.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-226, разработанный на базе советского Ка-26, может получить беспилотную версию. Конструкторы холдинга «Вертолеты России» планируют оснастить машину системой опционального управления. Выбор пал именно на Ка-226 благодаря его модульной конструкции, которая значительно упрощает модернизацию. Масса такого беспилотного аппарата составят порядка одной тонны.

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вертолет ростех испытания Ка-226Т
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