Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т выполнил первый испытательный полет

Москва, 2 января. Специалисты Ростеха приступили к испытаниям модернизированного легкого вертолета Ка-226Т, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Свой первый тестовый полет вертолет выполнил 30 декабря. Он провел в небе 12 минут. Поднявшись на высоту 300 метров, машина совершила полет по кругу со скоростью порядка 100 км/ч.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-226, разработанный на базе советского Ка-26, может получить беспилотную версию. Конструкторы холдинга «Вертолеты России» планируют оснастить машину системой опционального управления. Выбор пал именно на Ка-226 благодаря его модульной конструкции, которая значительно упрощает модернизацию. Масса такого беспилотного аппарата составят порядка одной тонны.