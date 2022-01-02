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Собчак разделась для фото в купели

Шоу-бизнес
Собчак разделась для фото в купели
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Собчак уехала отдыхать на новогодние праздники в загородный дом. В первый день 2022 года она уже успела поразить пользователей Сети своим внешним видом без фильтров, теперь знаменитость поделилась обнаженным фото в купели.

Собчак разделась для снимка в купели. Она опубликовала откровенное фото на своей странице в социальной сети Instagram. Телезвезда подписала, что не ходит в баню 31 декабря, видимо, намекая на героя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Знаменитость отметила, что 2 января с удовольствием посещает баню.

Собчак разделась для фото в купели
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Ранее блогер Лена Миро сравнила свой внешний вид с внешностью Собчак, которая опубликовала фотографию утром 1 января без фильтров. Миро отметила, что телеведущей, как и ей, 40 лет, но внешний вид стал отражением образа жизни.

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собчак баня купель
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