Байкал оказался самым популярным туристическим направлением у россиян в 2022 году

Москва, 2 января. Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, куда россияне планируют отправиться в путешествие в 2022 году.

Оказалось, что 86% опрошенных планируют больше путешествовать в наступившем году, а 77% хотели бы отправиться за границу. Среди российских туристических направлений лидером стал Байкал: посетить жемчужину Восточной Сибири хотят 19% участников опроса.

Второе место рейтинга заняла Камчатка, куда планируют поехать 15% россиян. В тройку лидеров также попал и Алтайский край (13,6%). Согласно результатам опроса, популярными направлениями также оказались Карелия, Сочи и Крым, пишет «Лента.ру».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил госпрограмму «Развитие туризма», которая будет действовать до 2030 года. Финансирование программы до 2024 года составит 724 млрд рублей.