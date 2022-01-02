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Байкал оказался самым популярным туристическим направлением у россиян в 2022 году

  /   Обновлено: 02 января 2022 20:05
Общество
Байкал оказался самым популярным туристическим направлением у россиян в 2022 году
wikipedia.org  /  Svetlana Bazykina / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 января. Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, куда россияне планируют отправиться в путешествие в 2022 году.

Оказалось, что 86% опрошенных планируют больше путешествовать в наступившем году, а 77% хотели бы отправиться за границу. Среди российских туристических направлений лидером стал Байкал: посетить жемчужину Восточной Сибири хотят 19% участников опроса.

Второе место рейтинга заняла Камчатка, куда планируют поехать 15% россиян. В тройку лидеров также попал и Алтайский край (13,6%). Согласно результатам опроса, популярными направлениями также оказались Карелия, Сочи и Крым, пишет «Лента.ру».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил госпрограмму «Развитие туризма», которая будет действовать до 2030 года. Финансирование программы до 2024 года составит 724 млрд рублей.

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россия камчатка туризм байкал путешествия
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