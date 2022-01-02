Пресс-секретарь Зеленского анонсировал переговоры президента с Байденом

Киев, 2 января. Президент Украины Владимир Зеленский переговорит с американским коллегой Джо Байденом в воскресенье. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Представитель Зеленского анонсировал дату переговоров главы государства с Байденом. Никифоров написал об этом в Facebook.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву», — уточнил пресс-секретарь.

Российский лидер Владимир Путин в декабре уходящего года провел онлайн-встречу с американским коллегой. Байден и президент РФ общались более двух часов по видеосвязи. Администрация главы государства показала только момент приветствия. Встреча прошла в закрытом формате.