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Пресс-секретарь Зеленского анонсировал переговоры президента с Байденом

Политика
Пресс-секретарь Зеленского анонсировал переговоры президента с Байденом
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 2 января. Президент Украины Владимир Зеленский переговорит с американским коллегой Джо Байденом в воскресенье. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Представитель Зеленского анонсировал дату переговоров главы государства с Байденом. Никифоров написал об этом в Facebook.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву», — уточнил пресс-секретарь.

Российский лидер Владимир Путин в декабре уходящего года провел онлайн-встречу с американским коллегой. Байден и президент РФ общались более двух часов по видеосвязи. Администрация главы государства показала только момент приветствия. Встреча прошла в закрытом формате.

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украина зеленский байден
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