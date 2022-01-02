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Читатели Twitter обвинили дипломата из Канады Александера во лжи после его слов о Путине

Политика
Читатели Twitter обвинили дипломата из Канады Александера во лжи после его слов о Путине
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Оттава, 2 января. Слова канадского политика и дипломата Криса Александера о российском президенте Владимире Путине назвали ложью. Соответствующим мнением поделились читатели Twitter.

По словам пользователей, некоторые твиты Александера являются ограниченными. Они подчеркнули, что раньше думали о канадском дипломате как о борце за справедливость, а сейчас глубоко разочарованы его ложью. Также некоторые люди посмеялись над консерватором, напомнив о том, как ООН заботится о человеческих ценностях.

Один из читателей Twitter был возмущен вопиющими заявлениями политика и, не удержавшись, назвал его «некультурной свиньей».

«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», — высказал свое мнение пользователь социальной сети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

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путин twitter ложь
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