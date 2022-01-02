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Финансист Плотников: курс доллара может упасть до 67 рублей к апрелю

Экономика
Финансист Плотников: курс доллара может упасть до 67 рублей к апрелю
pixabay.com/PD

Москва, 2 января. Стоимость американской валюты может рухнуть до 67 рублей к апрелю 2022 года. Такой прогноз в беседе с «Пятым каналом» озвучил финансовый аналитик Андрей Плотников.

По его мнению, у рубля хорошие шансы, однако долго удерживать такие позиции не получится. Эксперт отметил, что дальнейшие перспективы развития национальной валюты неутешительные, поскольку доллар «укрепляется по отношению ко всей корзине мировых валют».

Чтобы рубль был стабилен, а нацвалюта США опустилась до 55-56 рублей, баррель нефти должен торговаться на отметке в 100 долларов, обратил внимание Плотников.

Рубль вряд ли укрепится до следующего заседания совета директоров Центробанка РФ, считает заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По его мнению, российская валюта будет находиться в коридоре 74,5-77 единиц в паре с долларом.

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Все новости / Экономика / Финансист Плотников: курс доллара может упасть до 67 рублей к апрелю
нефть доллар курс рубля
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