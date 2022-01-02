МИД России выразил готовность работать с США по Украине в любом формате

Москва, 2 января. Россия готова работать с США по Украине в любом формате при понимании безальтернативности Минских соглашений. Об этом высказался замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат в интервью ТАСС прокомментировал возможность возобновления двусторонних консультаций с США по Украине. По словам Руденко, этот вопрос нужно адресовать американским партнерам.

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу», — сказал замглавы МИД.

Участие американской стороны действительно будет обладать позитивной «добавленной стоимостью», добавил Руденко.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2021 года упомянул тему Донбасса. Глава государства подчеркнул, что жители региона должны самостоятельно определить его будущее.