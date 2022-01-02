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Дивизия РВСН в Тверской области получит ракетный комплекс «Ярс» в 2022 году

Армия
Дивизия РВСН в Тверской области получит ракетный комплекс «Ярс» в 2022 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Тверь, 2 января. Самая западная дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России будет переоснащена в 2022 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Бологовское ракетное соединение получит подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс». В настоящее время ведутся подготовительные работы по перевооружению дивизии, дислоцированной в Тверской области.

«В настоящее время Бологовское ракетное соединение несет боевое дежурство на самом надежном и самом массовом за историю РВСН мобильном ракетном комплексе "Тополь"», — добавили в военном ведомстве.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, процесс перевооружения РВСН является одной из приоритетных задач. В 2022 году войска получат свыше 20 пусковых установок с ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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рвсн ракеты ярс
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