Дивизия РВСН в Тверской области получит ракетный комплекс «Ярс» в 2022 году

Тверь, 2 января. Самая западная дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России будет переоснащена в 2022 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Бологовское ракетное соединение получит подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс». В настоящее время ведутся подготовительные работы по перевооружению дивизии, дислоцированной в Тверской области.

«В настоящее время Бологовское ракетное соединение несет боевое дежурство на самом надежном и самом массовом за историю РВСН мобильном ракетном комплексе "Тополь"», — добавили в военном ведомстве.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, процесс перевооружения РВСН является одной из приоритетных задач. В 2022 году войска получат свыше 20 пусковых установок с ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».