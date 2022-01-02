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Бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 02 января 2022 20:09
Спорт
Бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Бразилиа, 2 января. Бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом, сообщается в Twitter-аккаунте клуба «Крузейро», владельцем которого является двукратный чемпион мира.

Бывший форвард бразильской сборной переносит болезнь в легкой форме и хорошо себя чувствует. Он ушел на самоизоляцию по наставлению медиков. Роналдо из-за положительного результата теста на COVID-19 не примет участие в мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба.

«Футболист сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции», — говорится в заявлении клуба.

Роналдо выступал за «Крузейро» в 1993 и 1994 годах. Позже он играл за испанские клубы «Барселона», «Реал Мадрид», а также в итальянском «Интере» и «Милане».

Ранее сообщалось о госпитализации бывшего форварда «Сантоса» и национальной сборной Бразилии по футболу Пеле. В августе 2021 года 81-летний спортсмен перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

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