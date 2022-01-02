В США раскрыли прошлое смертника, устроившего теракт в аэропорту Кабула

Вашингтон, 2 января. Соединенные Штаты составили биографию террориста-смертника, чья атака унесла жизни не менее 183 человек в международном аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле 26 августа минувшего года.

Террористический акт, ответственность за который на себя взяло «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена в РФ) был совершен Абдулом Рахманом Логари, сообщила газета The New York Times (NYT). Террорист был бывшим студентом-инженером, которого освободили из тюрьмы строгого режима за несколько дней до трагедии в аэропорту.

По данным СМИ, когда движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили Кабул 15 августа, они выпустили заключенных из тюрем, заполненных как собственными сторонниками, так и террористами ИГ.

«Трудно объяснить, о чем думали, освобождая людей, которые представляли угрозу для талибов», — сказал высокопоставленный представитель ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун во время недавней конференции в Катаре.

The C.I.A. helped thwart an ISIS suicide bomber in India. Four years later, the bomber was freed from prison and attacked Kabul Airport, killing nearly 200 people, including 13 US troops. Now the military is hunting the ISIS cell behind the attack https://t.co/m8kOcvcWkq — Eric Schmitt (@EricSchmittNYT) January 1, 2022

Досье террориста

По данным СМИ, Логари был сыном афганского торговца, который часто посещал Индию и Пакистан по вопросам бизнеса. Молодой человек переехал в Индию в 2017 году, чтобы изучать инженерное дело в университете Манав Рахна.

Как сообщили газете американские чиновники, в 2017 году ЦРУ сообщило агентам индийской разведки, что завербованный «Вилаят Хорасан» (террористическая организация аффилирована с ИГ и запрещена в РФ) Логари замышлял атаку в Нью-Дели. Индийские власти предотвратили теракт и передали боевика ЦРУ, которое отправило его в Афганистан для отбывания наказания в тюрьме Парван на авиабазе Баграм. Он оставался там до тех пор, пока его не освободили в условиях хаоса после взятия «Талибаном» Кабула.

Тюрьма Парван в Баграме и тюрьма Пули-Чархи близ Кабула были двумя основными учреждениями строгого режима афганского правительства. Соединенные Штаты построили Парван в 2009 году и передали его под контроль местных властей три года спустя.

#Afghanistan - #Taliban's Anas Haqqani paid a visit to infamous #Bagram Prison facility,he was kept in solitary confinement for 5 years.

He got his freedom & his release paved the way for resumption of Doha talks with Americans. @AnasHaqqani313

???? pic.twitter.com/PDgfGuvAKG — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 1, 2021

1 июля 2021 года, без предупреждения и без публичных церемоний, американские войска покинули авиабазу Баграм — главный центр военных операций США. Шесть недель спустя, 15 августа, боевики «Талибана» ворвались на базу и открыли двери тюрем.

Согласно официальным данным, боевики убили одного видного заключенного — бывшего высшего лидера ИГ в Афганистане Омара Халида Хорасани — и освободили более 12 000 других заключенных, в том числе примерно 6 000 талибов, 1 800 боевиков «Вилаят Хорасан» и почти три десятка членов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация запрещена в РФ).

Представитель «Талибана» Билал Карими отверг утверждение о том, что смертник был освобожден из тюрьмы Парван после захвата авиабазы в Баграме. По словам чиновника, промежуток времени между освобождением заключенных из колонии и терактом был слишком коротким, чтобы спланировать нападение.

«Члены ИГ были освобождены до того, как талибы получили полный контроль над тюрьмами. Мы ликвидировали или арестовали тех, кто присоединился к террористической группировке», — написал Карими в соцсети.

۱/۲ ــ دا ادعا چې ګني د اګست۲۶ په هوایي دګر بریدکونکی له بګرام څخه خوشي شوی و، سمه نه ده، په دې اړه هیڅ ثبوت شتون نه لري.

د بګرام زندان له ماتېدو او په هوایي ډګر برید تر منځ زماني واټن ډیرکم و، ممکنه نه وه، چې په دومره لږه موده کې له زندان څخه راخوشي شوی کس داسي برید ترسره کړي. — Bilal Karimi(بلال کریمي) (@BilalKarimi21) January 2, 2022

Страшный теракт

Как отмечает NYT, 26 августа в 17:48 по местному времени, террорист, на котором был надет жилет со взрывчаткой весом 11 кг под одеждой, подошел к группе американских военнослужащих. Они обыскивали тех, кто надеялся попасть в международный аэропорт Хамида Карзая. По словам военных чиновников, боевик подождал, пока его обыщут, прежде чем взорвать бомбу.

The suicide bomber who killed almost 200 people and 13 American troops at Kabul’s airport in August had previously been caught by the CIA—but he was released from jail by the Taliban during the chaotic final days of the fall of Afghanistan. https://t.co/05xHGczski — The Daily Beast (@thedailybeast) January 1, 2022

После прогремел второй взрыв — был подорван автомобиль возле гостиницы Baron Hotel. Число детонаций различается в источниках: СМИ сообщали о шести взрывах вблизи аэропорта, хотя Пентагон заявил лишь об одном. В результате трагедии погибли не менее 183 человек, среди которых были 13 американских военных. Более 1 500 присутствующих в аэропорту получили ранения.

Как рассказали очевидцы, сразу после самоподрыва военнослужащие США открыли огонь по толпе, думая, что там могут находиться другие террористы. Беспорядочная стрельба привела к гибели множества ни в чем не повинных людей.

«Только малая часть погибла от взрыва, остальных в панике расстреляли [американские] солдаты», — объяснил один из свидетелей.

“The Americans thought there were more suicide bombers, so they started shooting into the panicked crowd”



Survivors and victims of the Kabul airport suicide attack tell us that only a fraction of those killed died from the blast. Most were killed by the stampede and gunfire pic.twitter.com/db257XSJbw — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 30, 2021

Напомним, что через три дня после теракта, 29 августа, в Кабуле беспилотник ВВС США уничтожил автомобиль, в котором якобы находилось большое количество взрывчатки. Однако впоследствии выяснилось, что удар был нанесен по ошибочной цели, а жертвами инцидента стали как минимум 10 человек — члены одной семьи. Тем не менее ответственные за данный маневр остались безнаказанными.

1 Организация запрещена на территории РФ.