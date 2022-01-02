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В США раскрыли прошлое смертника, устроившего теракт в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 02 января 2022 20:44
Весь мир
В США раскрыли прошлое смертника, устроившего теракт в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Rahmatullah Alizadah / Xinhua

Вашингтон, 2 января. Соединенные Штаты составили биографию террориста-смертника, чья атака унесла жизни не менее 183 человек в международном аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле 26 августа минувшего года.

Террористический акт, ответственность за который на себя взяло «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена в РФ) был совершен Абдулом Рахманом Логари, сообщила газета The New York Times (NYT). Террорист был бывшим студентом-инженером, которого освободили из тюрьмы строгого режима за несколько дней до трагедии в аэропорту.

По данным СМИ, когда движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили Кабул 15 августа, они выпустили заключенных из тюрем, заполненных как собственными сторонниками, так и террористами ИГ.

«Трудно объяснить, о чем думали, освобождая людей, которые представляли угрозу для талибов», — сказал высокопоставленный представитель ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун во время недавней конференции в Катаре.

Досье террориста

По данным СМИ, Логари был сыном афганского торговца, который часто посещал Индию и Пакистан по вопросам бизнеса. Молодой человек переехал в Индию в 2017 году, чтобы изучать инженерное дело в университете Манав Рахна.

Как сообщили газете американские чиновники, в 2017 году ЦРУ сообщило агентам индийской разведки, что завербованный «Вилаят Хорасан» (террористическая организация аффилирована с ИГ и запрещена в РФ) Логари замышлял атаку в Нью-Дели. Индийские власти предотвратили теракт и передали боевика ЦРУ, которое отправило его в Афганистан для отбывания наказания в тюрьме Парван на авиабазе Баграм. Он оставался там до тех пор, пока его не освободили в условиях хаоса после взятия «Талибаном» Кабула.

Тюрьма Парван в Баграме и тюрьма Пули-Чархи близ Кабула были двумя основными учреждениями строгого режима афганского правительства. Соединенные Штаты построили Парван в 2009 году и передали его под контроль местных властей три года спустя.

1 июля 2021 года, без предупреждения и без публичных церемоний, американские войска покинули авиабазу Баграм — главный центр военных операций США. Шесть недель спустя, 15 августа, боевики «Талибана» ворвались на базу и открыли двери тюрем.

Согласно официальным данным, боевики убили одного видного заключенного — бывшего высшего лидера ИГ в Афганистане Омара Халида Хорасани — и освободили более 12 000 других заключенных, в том числе примерно 6 000 талибов, 1 800 боевиков «Вилаят Хорасан» и почти три десятка членов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация запрещена в РФ).

Представитель «Талибана» Билал Карими отверг утверждение о том, что смертник был освобожден из тюрьмы Парван после захвата авиабазы в Баграме. По словам чиновника, промежуток времени между освобождением заключенных из колонии и терактом был слишком коротким, чтобы спланировать нападение.

«Члены ИГ были освобождены до того, как талибы получили полный контроль над тюрьмами. Мы ликвидировали или арестовали тех, кто присоединился к террористической группировке», — написал Карими в соцсети.

Страшный теракт

Как отмечает NYT, 26 августа в 17:48 по местному времени, террорист, на котором был надет жилет со взрывчаткой весом 11 кг под одеждой, подошел к группе американских военнослужащих. Они обыскивали тех, кто надеялся попасть в международный аэропорт Хамида Карзая. По словам военных чиновников, боевик подождал, пока его обыщут, прежде чем взорвать бомбу.

После прогремел второй взрыв — был подорван автомобиль возле гостиницы Baron Hotel. Число детонаций различается в источниках: СМИ сообщали о шести взрывах вблизи аэропорта, хотя Пентагон заявил лишь об одном. В результате трагедии погибли не менее 183 человек, среди которых были 13 американских военных. Более 1 500 присутствующих в аэропорту получили ранения.

Как рассказали очевидцы, сразу после самоподрыва военнослужащие США открыли огонь по толпе, думая, что там могут находиться другие террористы. Беспорядочная стрельба привела к гибели множества ни в чем не повинных людей.

«Только малая часть погибла от взрыва, остальных в панике расстреляли [американские] солдаты», — объяснил один из свидетелей.

Напомним, что через три дня после теракта, 29 августа, в Кабуле беспилотник ВВС США уничтожил автомобиль, в котором якобы находилось большое количество взрывчатки. Однако впоследствии выяснилось, что удар был нанесен по ошибочной цели, а жертвами инцидента стали как минимум 10 человек — члены одной семьи. Тем не менее ответственные за данный маневр остались безнаказанными.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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