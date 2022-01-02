МИД РФ: принадлежность Крыма России признается договором о Союзном государстве

Москва, 2 января. Российская принадлежность Крыма фактически признана Договором о Союзном государстве между РФ и Белоруссией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, этот документ был подписан в 1999 году.

«В нем четко прописано, что территорией Союзного государства является территория России и Белоруссии в том виде, в котором она закреплена в их конституциях», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Руденко напомнил о желании президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров. Россия приветствует такое решение и ждет его в Крыму «хоть сейчас», отметил дипломат. Контакты Крыма с Белоруссией активно развивались с 2020 года по линии общественных организаций, бизнеса, региональных властей, заключил замглавы МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым. По словам белорусского лидера, его предстоящая поездка будет означать признание российского статуса полуострова.