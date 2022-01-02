Соединения ЗВО в Нижегородской области получили 200 радиостанций «Азарт»

Москва, 2 января. Соединения и воинские части Западного военного округа в Нижегородской области получили крупную партию радиостанций «Азарт», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, новые станции предназначены для засекреченной связи тактического звена. Их можно настраивать на любые частоты, устанавливая контакт даже с мобильными телефонами.

«Более 200 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по гособоронзаказу в соединения и воинские части Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что подразделения Западного военного округа будут усилены высокоточными и мощными ракетными установками «Хризантема-С». В частности, было решено полностью перевооружить вторую Таманскую мотострелковую дивизию.