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Соединения ЗВО в Нижегородской области получили 200 радиостанций «Азарт»

Армия
Соединения ЗВО в Нижегородской области получили 200 радиостанций «Азарт»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 2 января. Соединения и воинские части Западного военного округа в Нижегородской области получили крупную партию радиостанций «Азарт», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, новые станции предназначены для засекреченной связи тактического звена. Их можно настраивать на любые частоты, устанавливая контакт даже с мобильными телефонами.

«Более 200 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по гособоронзаказу в соединения и воинские части Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что подразделения Западного военного округа будут усилены высокоточными и мощными ракетными установками «Хризантема-С». В частности, было решено полностью перевооружить вторую Таманскую мотострелковую дивизию.

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