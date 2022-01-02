МИД России указал на тупик по урегулированию ситуации в Донбассе

Москва, 2 января. Приписывание российской стороне обязательств по Минским соглашениям загонят урегулирование ситуации в Донбассе в тупик. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Внешнеполитическое ведомство России указало на тупик в урегулировании ситуации в Донбассе. Руденко задался вопросом, как продвигаться в направлении полного выполнения Минских соглашений, если Украина категорически отказывается поддерживать прямой диалог с Донецком и Луганском.

«Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по Минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик», — констатировал дипломат.

Замглавы МИД добавил, что перспективы восстановления мира в Донбассе отдаляются на неопределенный срок. Руденко выразил надежду на влияние США в отношении Киева.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал проблему Донбасса. Глава государства на пресс-конференции заявил, что только жители региона могут определить его будущее.