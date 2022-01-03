«Роль Цезаря — то, что надо»: Понасенков о своем участии в ургантовском «CIAO, 2021!»

Создатели программы «Вечерний Ургант» представили новогодний выпуск «CIAO, 2021!», который, как и в прошлом году, сделали в ретростилистике, пародируя итальянские музыкальные программы XX века. В этот раз в нем приняли участие такие звезды, как Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Полина Гагарина, Galibri & Mavik, Баста, Валерий Меладзе, Slava Marlow, Manizha и Евгений Понасенков, представший перед зрителями в образе Юлия Цезаря. Корреспондент ФАН пообщался с историком, который, по его собственному признанию, оказался доволен предоставленной ему ролью.

«Я с удовольствием принимаю участие в разных передачах, очень радушен, мое главное условие, чтобы конкретно мои номера и вставки были исключительно эстетскими и приличными — и снимались быстро! Это значит, что эпизоды с моим участием должны быть небольшими и сниматься одним дублем», — рассказал историк.

По его словам, «в этом смысле все прошло очень удачно».

«Поскольку мы снимали новогоднее шоу на тему Италии, то роль Цезаря — это, пожалуй, то что надо, — заметил Понасенков. — Дальше прыгать просто некуда!»

Слово и Дело / Роман Шадрин

По словам режиссера, несмотря на то, что ему были малоприятны остальные персонажи шоу, его собственная часть в «CIAO, 2021!» ему очень понравилась.

«Все было прилично, удачно, сняли эффектно, — заметил историк. — Но что касается других фрагментов и общего контекста — тут, конечно, надо дорабатывать. Я бы все сделал по-другому и поднял бы весь материал, если не до своего уровня, то хотя бы максимально приблизил бы к нему. Но вместе с тем следует отметить, что на фоне прочего маразма и ужаса, «CIAO, 2021!» выглядит если и не поприличней, то, по крайней мере, более смотрибельно».

Ранее Евгений Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года.