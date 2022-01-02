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Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию

  /   Обновлено: 02 января 2022 19:32
Шоу-бизнес
Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
Невские Новости  /  Каролина Подплетько

Москва, 2 января. Тренер, фигурист и генеральный продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что пара спортсменки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина стала для многих сенсацией в этом сезоне шоу, и рассказал подробности об их поцелуе.

Авербух признался, что его критиковали за решение поставить Милохина в пару с Медведевой. По словам фигуриста, ребята стали артистами и придумали для себя сценарий в полуфинале, в котором решили поцеловаться.

«Даня и Женя — замечательные ребята, которых я очень полюбил в работе. Даня открылся для меня с другой стороны. Очень надеюсь, что мне удалось открыть его с другой стороны и для всей страны. В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так. Если говорить о высказывании Жени и Дани о поцелуе, то все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», — рассказал Авербух StarHit.

Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Ранее Милохин пошутил, что Авербух держал их в плену проекта с Медведевой и заставлял целоваться. Звезды в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказали о своем самом необычном выступлении: партнеры вышли на лед в костюмах Человека-паука и Мэри Джейн, а в конце поцеловались, но через маску.

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Все новости / Шоу-бизнес / Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
авербух медведева Милохин
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