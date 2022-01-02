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Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов

Экономика
Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов
wikipedia.org  /  Natashanina

Хайкоу, 2 января. Инвестиции в ключевые экономические проекты южнокитайской провинции Хайнань в минувшем году превысили план примерно на 3%. Об этом сообщил комитет по делам развития и реформ региона.

Согласно данным комитета, показатель составил свыше 80 млрд юаней. Это равняется примерно 12,5 млрд долларов по текущему курсу.

Сейчас на острове реализуются 128 важных стратегических программ, в которые планируется вложить 378,1 млрд юаней (около 59,3 млрд долларов). Речь идет о капиталовложениях в туротрасль, сферу современных услуг, высокотехнологичные компании и инфраструктурные объекты.

Власти провинции ожидают, что в первом квартале 2022 года инвесторы проявят повышенную активность. Правительство намерено усилить контроль над финансированием, которое, как отмечается, «должно способствовать сбалансированному устойчивому развитию».

Нацвалюта КНР готова заменить доллар в международных расчетах. На это указала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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