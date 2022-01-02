Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек

Москва, 2 января. Российский атомный ледокол «Арктика» впервые сопроводил караван судов с важным грузом для инвестиционной компании, сообщила пресс-служба «Атомфлота».

По имеющимся данным, атомоход присоединился к плаванию у западной кромки льдов Карского моря. Вместе с другим дизель-электрическим ледоколом он взял на буксир два теплохода, сопроводив их к порту Певек на Чукотке. Еще один корабль лег в безопасный дрейф, ожидая своей очереди. За ним «Арктика» вернется после разгрузки основных кораблей.

Ранее сообщалось, что к 2033 году Министерство обороны РФ получит пять ледоколов и три универсальных транспорта для доставки грузов военного назначения в условиях Крайнего Севера. Строительство новых ледоколов ведется в рамках программы развития вспомогательного флота России.