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Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек

Армия
Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Москва, 2 января. Российский атомный ледокол «Арктика» впервые сопроводил караван судов с важным грузом для инвестиционной компании, сообщила пресс-служба «Атомфлота».

По имеющимся данным, атомоход присоединился к плаванию у западной кромки льдов Карского моря. Вместе с другим дизель-электрическим ледоколом он взял на буксир два теплохода, сопроводив их к порту Певек на Чукотке. Еще один корабль лег в безопасный дрейф, ожидая своей очереди. За ним «Арктика» вернется после разгрузки основных кораблей.

Ранее сообщалось, что к 2033 году Министерство обороны РФ получит пять ледоколов и три универсальных транспорта для доставки грузов военного назначения в условиях Крайнего Севера. Строительство новых ледоколов ведется в рамках программы развития вспомогательного флота России.

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россия арктика чукотка ледокол певек
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