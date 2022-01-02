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МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом

Политика
МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 2 января. Крым может принять президента Белоруссии Александра Лукашенко в любое время и уже к этому готов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, власти Крыма в любой момент готовы организовать встречу белорусского лидера на территории полуострова.

«Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Руденко отметил, что граждане России и Белоруссии позитивно воспримут визит Лукашенко в Крым, это поспособствует укреплению сотрудничества и установлению прямого авиа- и железнодорожного сообщения между полуостровом и республикой.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен посетить полуостров. Глава государства заявил, что его поездка будет означать признание российского статуса Крыма.

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