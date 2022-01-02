Лондон, 2 января. Командование Вооруженных сил Великобритании приказало дислоцированным в Эстонии военным вести показную активность, сообщает The Mirror, ссылаясь на собственные источники среди военнослужащих.

По информации британского издания, которую приводит «ПолитРоссия», распоряжение солдаты получили перед визитом адмирала Тони Радакина, назначенного на пост главы штаба обороны Соединенного Королевства. Подразделениям, которые базируются у российских рубежей, приказали имитировать бурную деятельность.

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На сегодняшний день в Эстонии находятся более 900 британских военнослужащих. Командование группировки стремилось выслужиться перед Радакином, обратив внимание на то, что военные якобы трудятся даже в канун Рождества. Именно поэтому британцам пришлось изображать «усердную работу» в ангаре с тяжелым вооружением. Они делали вид, что занимаются техническим обслуживанием боевых систем, пишет The Mirror.

«Британским войскам на границе с Россией приказали притвориться занятыми из-за визита командующего», — говорится в публикации.

Источник журналистов отметил, что подобные приказы не являются редкостью в рядах британской армии. Каждый визит вышестоящего командования сопровождается такими махинациями.

Ранее журналисты Daily Express провели сравнительный анализ боевых возможностей российской и британской армий. Результат подтвердил серьезное отставание Лондона в военной сфере.