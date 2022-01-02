Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 19:44
19:41
Политика
МИД России указал на тупик по урегулированию ситуации в Донбассе
19:39
Общество
Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
19:37
Общество
Самарцам предлагают съездить на поезде к Деду Морозу и Кикиморе за 47 тысяч рублей
19:32
Шоу-бизнес
Бронза, икра, вальсы Штрауса: Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года
19:31
Шоу-бизнес
Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
19:28
Экономика
Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов
19:27
Армия
Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек
19:27
Политика
МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом
19:26
Общество
Акция «Елочный круговорот» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала в Москве
19:26
Весь мир
Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города

Весь мир
Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
wikipedia.org  /  Francois COLIN / CC BY-SA 2.5

Алжир и Мавритания придают важное значение строительству дороги, которая соединит два пограничных города — южный Тиндуф и северный Зуэрат. Путь откроет перед АНДР большие перспективы для выхода на африканские рынки.

Министр общественных работ Алжира Камаль Нассери уже подписал с мавританскими коллегами соглашение о возведении объекта. Однако переговоры касательно чрезвычайной экономической значимости проекта еще продолжаются.

АНДР при поддержке национальных финансовых институтов выделит деньги на строительство, начало которого совпало с завершением подготовки пунктов пропуска между двумя африканскими странами.

Кроме того, Алжирское исследовательское бюро проследит за реализацией проекта. Примечательно, что соглашение позволит АНДР эксплуатировать дорогу в течение десяти лет, включая заправочные станции, которые построит национальная компания «Нафтал», специализирующаяся на дистрибуции нефтепродуктов.

В конце сентября Naftal и ведомство по общественным работам подписали договор о строительстве крупных заправок вдоль дороги между алжирским Тиндуфом и мавританским городом Зуэрат. Местные эксперты назвали трассу серьезным сдвигом в диалоге между двумя странами, который поспособствует качественному скачку в экономических и социальных отношениях.

«Дорога укрепит торговый обмен и сотрудничество между Мавританией и Алжиром, с одной стороны, и африканским регионом, с другой. Это жизненно важный объект, который позволит АНДР получить доступ к континентальным рынкам», — отметил один из них.

По его словам, местные жители понимают как важность проекта, так и дальнейшие выгодные для обеих сторон перспективы. Дорога может привести к серьезным экономическим преобразованиям и развитию приграничных районов.

«Завершение строительства являлось одним из самых важных дел, которые стояли на первом месте в повестке дня визита президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани в Алжир», — добавил другой эксперт.

По его мнению, трасса значима для Нуакшота в коммерческих целях, например, для экспорта домашнего скота и для транзитных сборов с алжирских товаров. При этом ускорить темпы экономического сотрудничества между странами может и тот фактор, что премьер Мохаммед ульд Билал учился в АНДР.

Северный Зуэрат, который основали в конце 1950-х годов почти одновременно с обретением независимости Мавританией, считается горнодобывающим поселением рабочих, поскольку большая часть населения города прямо или косвенно занята в промышленности.

В связанном с добычей железа Зуэрате проживают более 40 тысяч человек. Многие из них работают на Национальную промышленно-горнодобывающую компанию «СНИМ», которая экспортирует метал. Город также связан с прибрежным Нуадибу посредством железнодорожных путей. Поезда перевозят руду в порт для продажи за рубеж.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
мавритания алжир
Комментировать