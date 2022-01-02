Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города

Алжир и Мавритания придают важное значение строительству дороги, которая соединит два пограничных города — южный Тиндуф и северный Зуэрат. Путь откроет перед АНДР большие перспективы для выхода на африканские рынки.

Министр общественных работ Алжира Камаль Нассери уже подписал с мавританскими коллегами соглашение о возведении объекта. Однако переговоры касательно чрезвычайной экономической значимости проекта еще продолжаются.

АНДР при поддержке национальных финансовых институтов выделит деньги на строительство, начало которого совпало с завершением подготовки пунктов пропуска между двумя африканскими странами.

Кроме того, Алжирское исследовательское бюро проследит за реализацией проекта. Примечательно, что соглашение позволит АНДР эксплуатировать дорогу в течение десяти лет, включая заправочные станции, которые построит национальная компания «Нафтал», специализирующаяся на дистрибуции нефтепродуктов.

В конце сентября Naftal и ведомство по общественным работам подписали договор о строительстве крупных заправок вдоль дороги между алжирским Тиндуфом и мавританским городом Зуэрат. Местные эксперты назвали трассу серьезным сдвигом в диалоге между двумя странами, который поспособствует качественному скачку в экономических и социальных отношениях.

«Дорога укрепит торговый обмен и сотрудничество между Мавританией и Алжиром, с одной стороны, и африканским регионом, с другой. Это жизненно важный объект, который позволит АНДР получить доступ к континентальным рынкам», — отметил один из них.

По его словам, местные жители понимают как важность проекта, так и дальнейшие выгодные для обеих сторон перспективы. Дорога может привести к серьезным экономическим преобразованиям и развитию приграничных районов.

«Завершение строительства являлось одним из самых важных дел, которые стояли на первом месте в повестке дня визита президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани в Алжир», — добавил другой эксперт.

По его мнению, трасса значима для Нуакшота в коммерческих целях, например, для экспорта домашнего скота и для транзитных сборов с алжирских товаров. При этом ускорить темпы экономического сотрудничества между странами может и тот фактор, что премьер Мохаммед ульд Билал учился в АНДР.

Северный Зуэрат, который основали в конце 1950-х годов почти одновременно с обретением независимости Мавританией, считается горнодобывающим поселением рабочих, поскольку большая часть населения города прямо или косвенно занята в промышленности.

В связанном с добычей железа Зуэрате проживают более 40 тысяч человек. Многие из них работают на Национальную промышленно-горнодобывающую компанию «СНИМ», которая экспортирует метал. Город также связан с прибрежным Нуадибу посредством железнодорожных путей. Поезда перевозят руду в порт для продажи за рубеж.