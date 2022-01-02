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«Реал» потерпел второе поражение в текущем сезоне Ла Лиги

Спорт
«Реал» потерпел второе поражение в текущем сезоне Ла Лиги
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Мадрид, 2 января. Мадридский «Реал» на выезде уступил «Хетафе» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Последний раз «сливочные» проигрывали 3 октября. 

Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Хетафе». Автором единственного мяча стал форвард Энес Унал, отличившийся на девятой минуте игры.

Напомним, в середине декабря футболисты «Реала» Лука Модрич и Марсело заразились коронавирусом и были отправлены на самоизоляцию. В сегодняшнем матче оба игрока принимали участие: хорватский хавбек появился на поле в стартовом составе, бразильский защитник вышел на замену.

«Реал» сохранил лидерство в турнирной таблице, в активе «галактикос» 46 очков. Мадридский клуб потерпел второе поражение в испанском чемпионате в сезоне-2021/22.

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