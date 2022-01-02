Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются уезжать

Лондон, 2 января. По мнению королевских информаторов, трудящихся в Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл сейчас не совсем счастливы. Не смотря на то, что они живут в доме мечты за 11 миллионов долларов. Тяжелый люкс в районе Монтесито, по их словам, давит на сбежавших герцога и герцогиню Сассекских, пишет журнал Elle.
В первую очередь претензии они выдвигают в сторону расположения их владений. По мнению Гарри и Меган, данное место — не лучшее для воспитания их детей — Арчи и Лилибет.
Есть мнение, что особняк уже якобы показывают потенциальным покупателям, и вроде как у них даже есть подтвержденные средства на его приобретение. Стоит напомнить, что пара купила свое поместье с девятью спальнями и 16 ванными комнатами.
Дом также окружен пышными зелеными насаждениями, окна выходят на океан. В доме есть винный погреб, несколько спортивных площадок и даже собственный кинотеатр. Интересно, что его предыдущий хозяин — российский предприниматель Сергей Гришин.
Но куда «намылились» герцоги Сассекские?
Не забывают Меган и Гарри и о доме, что числится за ними в Великобритании. Речь идет о коттедже Фрогмор в Виндзоре. Сейчас там проживает кузина принца Гарри — принцесса Евгения с супругом и новорожденным сыном.
Также стоит напомнить, что Меган Маркл будто бы специально провоцирует королевскую семью. Так, она недавно попала в список самых умных британских принцесс. Данная номинация присуждается за ежедневные интеллектуальные заслуги, любовь к чтению и грамотную речь. Анализом занимается образовательная компания Oxford Royale. Она изучила результаты обучения членов БКС в средней школе и рейтинги колледжей, которые они посещали (QS World University Rankings).
Ранее сообщалось, почему принц Филипп был против брака Гарри и Меган.