Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются уезжать

Лондон, 2 января. По мнению королевских информаторов, трудящихся в Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл сейчас не совсем счастливы. Не смотря на то, что они живут в доме мечты за 11 миллионов долларов. Тяжелый люкс в районе Монтесито, по их словам, давит на сбежавших герцога и герцогиню Сассекских, пишет журнал Elle.

В первую очередь претензии они выдвигают в сторону расположения их владений. По мнению Гарри и Меган, данное место — не лучшее для воспитания их детей — Арчи и Лилибет.