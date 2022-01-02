«Бронза, икра, вальсы Штрауса»: Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года

Новый год — праздник, который, несмотря на общеизвестные традиции, каждая семья проводит по-своему. Вместе с тем существует рецепт идеального празднования — им с корреспондентом ФАН поделился историк и режиссер Евгений Понасенков.

«Чтобы отлично отметить Новый год, надо очень правильно, успешно и умно жить во время всего уходящего года, — подчеркнул поэт. — Иначе ничего у вас не получится. Ну а поскольку себя мне в этом отношении упрекнуть не в чем, то и отпраздновать мне удалось на уровне».

Оформление же новогоднего стола, по убеждению собеседника ФАН, должно быть «скульптурным».

«В аристократических и дворянских семьях в центре хорошего стола, как правило, обязательно стоял золоченый бронзовый предмет, фигурная композиция, с двух сторон стояли канделябры и затем уже вазы (фарфоровые или так же бронзовые), — заметил Понасенков. — Оформление стола должно быть первичным! Потому что, прежде чем приносить на него еду (как это спешат делать пролетарии), его следует наполнить эстетикой. А уже потом можно нести на него хоть икру, хоть хлебушек».

instagram.com / @evgenii_ponasenkov

Режиссер также отметил важность музыкального оформления новогоднего вечера.

«Вокруг стола должна быть атмосфера, а создается она именно музыкой, — подчеркнул историк. — Какой именно? Советую брать композиции, начиная с периода вальсов XIX века и заканчивая хитами 1950–1960-х годов. К сожалению, мелодически красивая музыка заканчивается где-то в середине 1980-х — а дальше уже идет катастрофа. Так что вот мой рецепт: золоченая бронза, черная икра, вальсы Штрауса и хорошее настроение, созданное благодаря тому, что вы правильно прожили прошедший год».

Ранее блогер «Гоблин» Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует».