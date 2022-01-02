Сотрудник Росгвардии удержал от прыжка с моста жителя Брянска

Брянск, 2 января. Офицер отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Брянской области майор Андрей Миненко спас мужчину, который хотел прыгнуть с моста.

Возвращаясь со службы на автомобиле, офицер увидел мужчину, который стоял за ограждением моста в районе железнодорожной станции Брянск-Орловский. Сотрудник Росгвардии почувствовал, что это может привести к трагедии, и решил незамедлительно спасти мужчину.

Он выскочил из автомобиля и бросился к местному жителю. Крепко схватив за одежду, майор вытащил отчаявшегося мужчину через ограждение и выволок на тротуар. В дальнейшем Миненко вызвал скорую помощь, а также сообщил о случившимся дежурному по управлению, сообщает официальный сайт Росгвардии.

Гражданин прошел осмотр врачей, теперь работу с ним ведут сотрудники полиции.

В Ярославле росгвардейцы ранее спасли замерзавшего на улице 78-летнего мужчину. Он оказался на морозе в легкой одежде и не мог вернуться домой.