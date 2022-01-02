Роулинг отказалась участвовать в съемках спецэпизода «Гарри Поттера»

Лондон, 2 января. Писательница Джоан Роулинг ответила отказом на приглашение HBO Max принять участие в съемках специального эпизода под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

Представители популярной писательницы разрешили компании использовать архивные записи с участием Роулинг. Как передает Entertainment Weekly, заявления автора про трансгендеров никак не повлияли на решение ее команды.

Специальный эпизод «Гарри Поттера» вышел России на платформе Amediateka 1 января. В нем впервые за длительное время встретились уже повзрослевшие Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, чтобы обсудить любимый многими зрителям фильм про юного волшебника.