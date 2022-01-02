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Юшков озвучил варианты решения газового кризиса на Украине

Экономика
Юшков озвучил варианты решения газового кризиса на Украине
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Москва, 2 января. Украина оказалась в газовом тупике, поскольку не имеет возможности пополнить свои подземные хранилища (ПХГ), заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он заметил, что сейчас на Украине хранится 13,5 млрд кубометров газа. Однако, сколько из этого объема страна может использовать, неизвестно, так как часть топлива принадлежит европейским компаниям, использующих украинские ПХГ для хранения энергоносителя и последующей перепродажи.

«Прошедший год характерен тем, что на начало отопительного сезона было около 18 млрд кубических метров, а четыре из них принадлежали различным европейским трейдерским компаниям, которые закачали газ в украинские подземные хранилища, чтобы в разгар отопительного сезона достать их и продать подороже на европейском рынке», — объяснил Юшков.

Сейчас у официального Киева не так много вариантов решения проблемы дефицита топлива. Первый — это выкупить у коммерческих фирм газ, хранящийся на территории страны. Однако сегодня украинская казна на фоне пандемии и экономического кризиса такие траты не предусматривает.

«Власти получат возможность ввести чрезвычайное положение и отключать часть потребителей. Если к тому моменту сохранится газ европейских компаний, не исключено, что официальный Киев его арестует, а летом, если приобретет эту часть, возместит», — добавил эксперт.

Украина отказалась от прямых закупок газа у России в 2015 году. С того времени она перекупает российский газ в Европе с наценкой. Но транзит газа через Украину продолжался, и республика получала доход от транспортировки. Москва, чтобы не переплачивать за транзит, начала развивать альтернативные газовые маршруты, один из которых «Северный поток — 2», ожидающий получить лицензию для работы. Украина — один из главных противников «Северного потока — 2», так как не хочет лишиться своей роли транзитера. Ранее стало известно, что объемы российских поставок через украинскую ГТС резко сократились. В «Газпроме» это объясняют отсутствием заявок от европейских покупателей.

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Все новости / Экономика / Юшков озвучил варианты решения газового кризиса на Украине
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