Редактор газеты AlSabaah сообщил о планах переброски афганских боевиков в Тунис при содействии иностранных партий.

Тунис, 2 января. Зарубежные и внутренние стороны готовятся содействовать проникновению в Тунис афганских боевиков через границу с Ливией, сообщил видный литератор и главный редактор газеты AlSabaah.

Об этом он заявил в своем интервью арабскому телеканалу AlHadath, добавив, что целью таких перемещений является дальнейшее проведение подрывных операций и дестабилизация ситуации с безопасностью в регионе.

«Мы хорошо знаем, что террористические элементы, или наемники, из Афганистана сейчас и на протяжении нескольких лет дислоцированы в Ливии. Стесненные обстоятельства или же какие-то другие причины, например, подрыв ситуации с безопасностью в Тунисе, поспособствуют проведению операций по проникновению зарубежных боевиков при иностранной, а, может, и некоторой внутренней поддержке для совершения террористических актов и покушений. Все это имеет целью дестабилизацию обстановки и возвращение Туниса на путь насилия, который на протяжении многих лет вел нас к состоянию хаоса и разрушения», —добавил эксперт.

Ранее Международная редакция ФАН рассказывала, как афганские группировки проникают на территорию Ливии. Погруженная в многолетний конфликт страна стала центром притяжения экстремистских формирований, желающих превратить ее в новый плацдарм для террористической деятельности.