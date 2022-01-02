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Звезды НБА предложили отдать звание MVP Дерозану после рекорда баскетболиста

Спорт
Звезды НБА предложили отдать звание MVP Дерозану после рекорда баскетболиста
Global Look Press  /  Nathan Denette/Keystone Press Agency

Чикаго, 2 января. Звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прокомментировали в социальных сетях рекорд атакующего защитника «Чикаго Буллз» Демара Дерозана.

Дерозан стал первым баскетболистом в истории лиги, который реализовал победные броски с сиреной два дня подряд. Защитник принес «быкам» победу в матчах регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (120:119) и «Индианой Пэйсерс» (108:106).

Лидер «Лос-Анджелес Лейкер» Леброн Джеймс одним из первых выразил восхищение Дерозаном.

«Вау! Он делает это снова», — написал он.

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Лу Уильямс предложил включить 32-летнего баскетболиста в число претендентов на звание самого ценного игрока сезона (MVP) после победных баззер-битеров.

«Дерозан — MVP? Давайте обсудим это», — написал игрок.

Напомним, ранее сам Джеймс установил очередной персональный рекорд. Баскетболист за время выступления в НБА набрал 36 тысяч очков, став третьим игроком в истории лиги по данному показателю.

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Все новости / Спорт / Звезды НБА предложили отдать звание MVP Дерозану после рекорда баскетболиста
Леброн Джеймс нба демар дерозан чикаго буллз
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